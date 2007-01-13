У Москві у вільний продаж ”надійшла” база даних на клієнтів повій

У Москві у вільному продажі з`явилася база даних клієнтів столичних повій, складачі якої стверджують, що її зібрано за даними правоохоронних органів, записниками повій, сутенерів і власників борделів і що інформацію отримано з одного з підрозділів московської міліції, повідомляє у суботу газета "Московський комсомолець".

Як уточнює газета, на диску представлені дані 138 записників, в кожному з яких від 30 до 500 телефонів і адрес клієнтів з їх короткими характеристиками і описом сексуальних схильностей.

За даними видання, диски з`явилися на радіоринках Москви наприкінці минулого року, за деякими даними наклад - близько тисячі дисків.

Як стверджується в статті, серед фігурантів бази даних зустрічаються депутати Держдуми, високо посадовці з міліціі і відомі банкіри і комерсанти.

"Зараз ми вже намагаємося встановити тих, хто міг бути причетний до компіляції цієї інформації і її розповсюдження. Імовірно, це один з колишніх або нинішніх співробітників нижчої ланки, який мав доступ до інформаційних ресурсів. В той же час є великі сумніви в правдивості і відповідності всій представленій в цій базі інформації. Зокрема, ряд моментів по восокопосадових політиках швидше за все - брехня. Цю базу ще належить детально перевірити", - заявило джерело газети в УБЭП ГУВС Москви.

Лента.ру