Уряд Непалу проведе засідання на Евересті

За два місяці потому, як уряд Мальдівської республіки провів засідання під водою, непальські міністри готуються провести засідання кабінету на Евересті, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Влада Непалу сподівається, що цей захід – напередодні конференції в Копенгагені з питань зміни клімату, що починається на наступного тижня – приверне увагу до проблеми впливу глобального потепління на льодовики Гімалаїв.

Весь кабінет міністрів, включно з прем`єром, вирушить на плато, розташоване на висоті 5 тис. метрів.

Деякі науковці стверджують, що льодовики тануть з такою швидкістю, що це загрожує джерелам води для більш ніж одного мільярда людей.