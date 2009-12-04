Уряд Непалу проведе засідання на Евересті
04:58, 04 грудня 2009Разное
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Льодовики тануть з великою швидкістю
За два місяці потому, як уряд Мальдівської республіки провів засідання під водою, непальські міністри готуються провести засідання кабінету на Евересті, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Влада Непалу сподівається, що цей захід – напередодні конференції в Копенгагені з питань зміни клімату, що починається на наступного тижня – приверне увагу до проблеми впливу глобального потепління на льодовики Гімалаїв.
Весь кабінет міністрів, включно з прем`єром, вирушить на плато, розташоване на висоті 5 тис. метрів.
Деякі науковці стверджують, що льодовики тануть з такою швидкістю, що це загрожує джерелам води для більш ніж одного мільярда людей.
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