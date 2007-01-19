Курочкіну накинули ще місяць

Голосіївський районний суд Києва подовжив на місяць арешт російському бізнесмену Максиму КУРОЧКІНУ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з адвокатів М.КУРОЧКІНА.

Він зазначив, що відповідне рішення було прийняте в четвер, 18 січня.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада М.КУРОЧКІН був затриманий в міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва. За даними начальника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирила КУЛІКОВА, М.КУРОЧКІН підозрюється в причетності до скоєння двох злочинів.

23 листопада Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжним заходом для М.КУРОЧКІНА утримання під вартою строком на два місяці.

24 листопада адвокати М.КУРОЧКІНА направили до Генеральної прокуратури України клопотання з проханням взяти з Головного слідчого управління УМВД у місті Києві до свого провадження справу їхнього підзахисного.

30 листопада Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні скарги адвокатів М.КУРОЧКІНА на постанову Голосіївського райсуду і ухвалив рішення залишити його під вартою.