Вперше в Україні розроблено програму захисту захисників тварин

Співробітники Одеського міського управління внутрішньої політики розробили і передали для затвердження на січневій сесії міськради безпрецедентну «Програму підтримки громадських організацій – захисників тварин». Про це повідомила сьогодні на прес-конференції начальник міськуправління Наталія ЧАЙЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, програма передбачає виділення 140 тис. грн. міському товариству захисту тварин, яке організувало вилов, стерилізацію і повернення в середовище проживання бездомних тварин. Завдяки зусиллям активістів цієї громадської організації забезпечується функціонування притулку для бездомних тварин, де одночасно перебувають 100-150 собак і кішок.

Кошти гостро потрібні, наголосила Н.ЧАЙЧУК, для придбання медикаментів і догляду за тваринами. За її словами, ця громадська організація діє в місті вже 10 років, але вперше звернулася до міської влади по допомогу.

«Це яскравий приклад того, як громадська організація вирішує своє статутне завдання, яку в цивілізованому суспільстві зобов`язані вирішувати, перш за все, владні структури», – відзначила Н.ЧАЙЧУК. При цьому вона додала, що товариство захисту тварин співпрацює з «німецьким» притулком, але приділяє долі тварин набагато більше увагу, підшукуючи господарів і випускаючи собак лише там, де раніше були спіймані.

«Німецькі фахівці підходять до цього формально», – відзначила керівник міського управління. Крім того, вона повідомила, що зараз у громадській організації виникли проблеми з приміщенням, і розглядається питання про виділення їй території колишньої «будки».

Усього на цей рік міськуправління запропонувало 4 міські програми підтримки громадських організацій. Якщо документи буде ухвалено міськрадою, то фінансування відповідно до них становитиме 654 тис. грн. Це на 49% більше, ніж було виділено на подібні цілі в 2006 році.