Автобус Чернігів – Київ врізався в КамАЗ: є загиблі і поранені (фото)

Четверо осіб загинули та 17 постраждали внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою у Київській області.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУМВС України в Київській області, ДТП сталося сьогодні близько 12-ї год. на 39-му кілометрі автошляху «Київ-Чернігів» поблизу с. Скибин.

У мікроавтобусі «Мерседес», що слідував за маршрутом «Чернігів-Київ», їхало 18 пасажирів та водій.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса допустив виїзд на зустрічну смугу, де й сталося зіткнення. Після удару мікроавтобус розвернувся і вдарився об причеп цього ж вантажного автомобіля. В результаті ДТП троє жінок – пасажирки мікроавтобуса – загинули на місці, ще одна особа померла у медичному закладі. 17 постраждалих, які отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості, були доправлені до лікарні.

На місці пригоди працювали співробітники ДАІ, автотехнічна лабораторія Київської обласної міліції та МНС. Наразі триває перевірка всіх обставин ДТП.

Фото Магнолія-ТВ