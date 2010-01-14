В один з монастирів Одеси доставили 5-тонний дзвін

У Свято-Успенський Одеський чоловічий монастир був доставлений ще один – 5-тонний - дзвін для дзвіниці обителі. Раніше тут було встановлено чотирнадцять дзвонів, вага найбільшого з яких - 1200 кг

Як повідомляє ІА «МІСТ-Одеса» з посиланням на прес-службу Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, дзвін виготовлений на Донецькому металургійному заводі на пожертвування Наталії РУСЛАНОВОЇ і Ростислава ПАВЛИЧЕНКА.

Найближчим часом дзвін буде освячений і піднятий на дзвіницю, щоб радувати православних одеситів новим дзвоном.