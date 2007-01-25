Київський суд став на бік Януковича у позові про бездіяльність Ющенка

Київський апеляційний суд визнав невмотивованою відмову Печерського райсуду м.Києва розглянути позовні заяви Кабінету міністрів до глави держави за фактом бездіяльності Президента України Віктора ЮЩЕНКА в частині звільнення голів районних державних адміністрацій за поданням уряду.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сказав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ. Міністр наголосив, що Київський апеляційний суд постановив повернути вказані позови до Печерського районного суду та взяти їх до розгляду.

Як повідомлялося, у грудні 2006 року Кабінет міністрів України направив чотири адміністративні позови за фактом бездіяльності Президента України В.ЮЩЕНКА в частині звільнення голів районних державних адміністрацій за поданням уряду.

Три позови стосувалися трьох голів з районних держадміністрацій Київської, Луганської і Полтавської областей щодо яких Кабінет міністрів направив Президенту подання на їх звільнення на підставі рішення місцевих рад про недовіру цим керівникам. Проте глава держави ніяк не відреагував на подання Кабінету міністрів.

Ще один позов стосувався призначення Президентом одного з голів районної державної адміністрації у Вінницькій області без подання Кабінету міністрів України.

Печерський районний суд Києва відмовився розглядати позовні заяви Кабінету міністрів до Президента по суті, повернувши їх урядові для подання до належного суду.