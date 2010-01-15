У день виборів можна швидко вклеїти фото в паспорт

На Вінниччині у день виборів, 17 січня, в посиленому режимі працюватимуть паспортні відділи.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у відділі громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб головного управління МВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, паспортні підрозділи працюватимуть з 7.00 до 21.00.

Зокрема, у день виборів громадяни, які з тих чи інших причин вчасно не вклеїли фото у свій паспорт, досягши 25 чи 45-річного віку, можуть звернутися до паспортного відділу за місцем реєстрації, і нове фото буде вклеєне за годину-дві.

Також у МВС зазначили, що в день голосування у паспортних відділах можна буде здійснити обмін недійсних паспортів: паспортні підрозділи області забезпечені бланками, а процедура обміну буде виконуватись оперативно.

За даними фахівців, на кожних виборах в середньому фіксується по 20 осіб, які прийшли голосувати з недійсним паспортом (забули вчасно обміняти паспорт або вклеїти фото), у кожному мікрорайоні міста, і по 5 осіб у кожному селі.