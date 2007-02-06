У Києві Мерседес S600 врізався у Фольксваген: загинув 21-річний водій

Вчора у Києві під час дорожньо-транспортної пригоди загинув 21-річний водій, ще п’ятеро осіб були травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій автомобіля "Mercedes-benz S600" значно перевищив швидкість руху на Жулянському шляхопроводі, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем "Volkswagen-multivan 2461".

Внаслідок ДТП водій автомобіля "Mercedes" від отриманих травм загинув на місці пригоди, а четверо пасажирів цього ж транспортного засобу та пасажир автомобіля "Volkswagen" отримали тілесні ушкодження.

Як зазначає прес-служба ДДАІ, з’ясувалося, що водій, з вини якого сталася дорожньо-транспортна пригода, керував автомобілем без будь-яких документів.