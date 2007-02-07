Троє українців загинули під час аварії автобуса в Польщі

Троє українців загинули під час аварії автобуса на трасі Краків-Тарнув у Польщі.

Як повідомляє польський телеканал TVP1, ще 13 осіб було травмовано. Всього у автобусі перебувало 38 осіб.

За інформацією чергових пожежної служби Польщі, автобус сполученням „Гамбург-Севастополь” близько третьої години ночі за київським часом на великій швидкості з’їхав з дороги, перевернувся на бік та вдарився об придорожнє дерево. Польська поліція припускає, що аварія могла статися через слизьку дорогу або через те, що водій автобуса заснув за кермом.

Постраждалих доправлено до лікарень у Кракові, Бохні і Бреску. Частину пасажирів після огляду виписано з медичних закладів.