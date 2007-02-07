Вибух у луганському кафе мав свої причини

Причиною вибуху в луганському кафе «Суп хауз» стало порушення техніки безпеки використання скрапленого газу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду по Луганській області, причиною вибуху у кафе стали декілька обставин: по-перше, у проекті будівництва кафе не було передбачено використання скрапленого газу; по-друге, газовий балон, згідно з правилами техніки безпеки, мав знаходитися у металевому корпусі поза межами приміщення, і сам газовий балон, який став причиною вибуху, було заправлено з порушенням існуючої технології.

Луганська облдержадміністрація розпорядилась перевірити технічний стан кафе, розміщених у людних місцях.

Як повідомляв УНІАН, третього лютого під час вибуху у кафе “Суп хаус”, розташованому у центрі Луганська, загинуло дві особи, 14 осіб було госпіталізовано. Декілька осіб, серед яких одна дитина, перебувають у тяжкому стані в реанімації. Всі вони мають опіки від 50 до 70% поверхні тіла. З потерпілих лише шестеро були відвідувачами кафе, решта – співробітники та студенти, що проходили практику на цьому підприємстві. Для надання матеріальної допомоги потерпілим з відповідного фонду міста виділили 10 тис. грн. З міського бюджету сім’ям загиблих виділили по 1 тис. грн., постраждалим - по 500 грн. Окрім того, за рахунок позабюджетних коштів сім’ї загиблих отримали по 2,5 тис. грн.