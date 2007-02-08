Рятувальники ледь встигають рахувати загиблих

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи закликає громадян дотримуватися правил безпеки на воді та на льоду.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні МНС до співвітчизників.

Міністерство повідомляє, що протягом останніх років ситуація з виникненням надзвичайних ситуацій на водних об`єктах залишається невтішною. За осінньо-зимовий період минулого року потонули 173 наших співвітчизники, з них 11 дітей, а з початку 2007 року - 66 чоловік, із них 6 дітей. Також, як нагадує МНС, 7 лютого поблизу села Кам`янське Нікопольського району Дніпропетровської області, в затоці Каховського водосховища під час льодової риболовлі на відстані близько 100 метрів від берега потрапили під кригу 3 рибалок. При спробі їх врятувати 3 громадян, також впали у воду. Всі 6 чоловік загинули.

Ці випадки сталися через грубе порушення вимог правил поводження на водних об`єктах України.

У зв’язку з чим МНС звертається до всіх громадян із суворим попередженням: за умов сформування тонкої криги вихід на лід категорично заборонений!

“Будьте вкрай обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких! Дотримуйтеся правил безпеки на воді та льоду, привчайте до цього дітей! Не нехтуйте правилами безпеки! Лише спільними зусиллями ми зможемо відвернути біду”, - говориться у зверненні МНС.