У дитячому садку вибухнув КВ-300

Сьогодні вранці в дошкільному навчальному закладі села Гірськ Щорського району Чернігівщини стався вибух водогрійного котла КВ-300.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, у результаті вибуху сталося обрушення трьох плит перекриття прибудови. Основну будівлю закладу не пошкоджено.

Жертв і постраждалих від вибуху немає. В приміщенні виховуються 22 дітей і навчаються 20 учнів 1-4 класів Гірської школи. На момент вибуху діти були відсутні. Навчання школярів планується проводити в основному приміщенні, вихованці дошкільного навчального закладу перебуватимуть вдома.

Попередня причина вибуху котла - несправність запобіжних клапанів та порушення правил його експлуатації.

Збитки встановлюються.

На місці працює опергрупа облуправління МНС.