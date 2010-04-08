Платіні взяв у Ахметова авторучку і поїхав до Януковича

Президент УЕФА Мішель ПЛАТІНІ назвав новий донецький стадіон «Донбас-Арена» приголомшливим стадіоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в Донецьку.

«Це найприголомшливіша річ – сам стадіон», - сказав президент УЕФА і додав: «Я хотів би привітати власників цього стадіону».

М.ПЛАТІНІ зазначв, що його візит до України протокольний, і завтра він має намір у Києві зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, обговорити результати своєї поїздки.

«Оскільки у вас новий Президент, завтра після обіду я хотів би, звичайно, зустрітися з Президентом, з яким хотів би поговорити про проблеми і турботи підготовки до Євро-2012», - сказав М.ПЛАТІНІ.

На питання, чи зустрічався М.ПЛАТІНІ з власником стадіону «Донбас-Арена», президентом ФК «Шахтар» Рінатом АХМЕТОВИМ, він відповів, що зустрічався, але не обговорював питання підготовки України до Євро-2012, а говорив про фінал кубка УЕФА, який нещодавно відбувся у Стамбулі.

М.ПЛАТІНІ повідомив, що Р.АХМЕТОВ подарував йому на згадку про зустріч авторучку.