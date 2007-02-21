ДТП на трасі Харків-Вовчанськ: є жертви

У Харківській області на автодорозі “Харків-Вовчанськ”, водій автомобіля ВАЗ-21093, рухаючись в напрямку обласного центнеру, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажним автомобілем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир автомобіля ВАЗ від отриманих травм загинули на місці події, ще трьох пасажирів цього ж авто з травмами госпіталізовано до 4-ї лікарні м. Харкова.