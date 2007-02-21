Хірурги побилися під час операції

У одній з клінік Белграда двоє хірургів побилися під час проведення операції, передає агентство Reuters.

Хірург Спасоє Радуловіч (Spasoje Radulovic) вирізав пацієнтові апендикс, коли в операційну зайшов інший лікар, Драган Вуканіч (Dragan Vukanic), і зробив колезі зауваження.

Слово по слову, між лікарями зав`язалася сутичка. Потім раптом Вуканіч схопив зайнятого апендицитом Радуловіча за вухо і, повернувши до себе, дав могутнього ляпаса.

Після чого вийшов геть.

Радуловіч пройшов услід за Вуканічем до лікарняного коридору, де між ними відбулася фінальна бійка, що закінчилася синцями, розбитою губою, вибитими зубами і зламаним пальцем.

Тим часом операція успішно завершилася зусиллями одного з асистентів.

Лента.ру