Треба засудити місцевих начальників, які утискають громадян за мовною ознакою

Репліка

На утиски російської мови чомусь скаржаться тільки на східній Україні. Може, пересаджати в тюрми всіх тих місцевих начальників, які людей утискають, позбавляють їх права вільно спілкуватися? Це, я так розумію, представники Партії регіонів займаються утисками російськомовних, бо, крім них, там більше нікому цим займатися, влада там повністю належить їм. Чому вони не поважають права людини?

Я, скажімо, бував на західній Україні, там вільно розмовляють російською мовою і будь-якою іншою – хто як хоче, і ніхто нікого не утискає, ніхто нікому рота не затикає...

Громадянам, чиї права зневажає місцева влада, варто замислитися, чому вони голосують за таку владу? І чому вона не дозволяє їм розмовляти дома, на вулиці чи будь-де тією мовою, якою громадяни хочуть розмовляти?

Olala Zhm, з полеміки на форумі