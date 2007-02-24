Житомирський школяр провів експеримент зі „свіженькими” грошима

На Житомирщині правоохоронці затримали неповнолітнього фальшивомонетника.

Про це УНІАН повідомила спеціаліст Центру громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК.

За її словами, виготовивши фальшиві гроші найпростішим способом за допомогою сканера і комп`ютера, а потім роздрукувавши їх на принтері, 16-річний мешканець села Івановичі Житомирської області вирішив перевірити, чи вдасться йому щось придбати за „свіженькі” гроші і завітав до продовольчого магазину у селищі Червоноармійськ. За продукти харчування юнак розрахувався двома купюрами номіналом 50 грн. Проте їх справжність викликала сумнів у продавщиці. Поки вона визначалася з їх якістю, юнак безперешкодно залишив приміщення магазину.

Переконавшись у тому, що гроші все-таки фальшиві, продавщиця одразу повідомила про цей факт працівникам міліції. Правоохоронці оперативно встановили особу фальшивомонетника та затримали його.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 199 ч. 1 (виготовлення та збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот) Кримінального кодексу України.

Скільки ще купюр українських гривень вдалось підробити школяру та чи були факти збуту, встановить слідство.