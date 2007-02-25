Пірати захопили 1800 тонн їжі
19:40, 25 лютого 2007Разное
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Пірати поки не висунули жодних вимог
Вантажне судно, що належить ООН, захоплене піратами у північно-східного побережжя Сомалі, повідомляє France Presse з посиланням на представників Організації об`єднаних націй.
Судно "Розен" бере участь в програмі ООН з надання продовольчої допомоги. Воно доставило 1800 тонн продовольства для міст Сомалі Босассо і Бербера.
За даними Associated Press, екіпаж судна складається з 12 чоловік, серед них шестеро громадян Шрі-ланки і шестеро - Кенії. Чи постраждав хтось з них при захопленні, невідомо.
Пірати поки не висунули ніяких вимог.
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