Пірати захопили 1800 тонн їжі

Вантажне судно, що належить ООН, захоплене піратами у північно-східного побережжя Сомалі, повідомляє France Presse з посиланням на представників Організації об`єднаних націй.

Судно "Розен" бере участь в програмі ООН з надання продовольчої допомоги. Воно доставило 1800 тонн продовольства для міст Сомалі Босассо і Бербера.

За даними Associated Press, екіпаж судна складається з 12 чоловік, серед них шестеро громадян Шрі-ланки і шестеро - Кенії. Чи постраждав хтось з них при захопленні, невідомо.

Пірати поки не висунули ніяких вимог.

Лента.ру