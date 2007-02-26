Черновецький перекриє в`їзди в ліс

У квітні-вересні поточного року буде закрито всі непланові дороги та в`їзди до лісопаркових господарств комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" - Дарницького, Святошинського господарств та Конча-Заспи.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 21 лютого 2007 р. ”Про заходи щодо охорони лісів від пожеж у 2007 році”, підписаному міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Згідно з рішенням, в’їзди до лісу будуть перекриті шляхом встановлення шлагбаумів і влаштуванням надовбнів. Передбачено перекриття 210 непланових доріг: 60 - по Дарницькому ЛПГ, 80 - по Святошинському ЛПГ та 70 - по ЛПГ "Конча-Заспа".

Передбачено також залучення Головного управління МВС України в м. Києві до роботи, що проводитиме КО "Київзеленбуд", щодо закриття доступу автотранспортних засобів до лісу, проведення спільних рейдів та притягнення порушників до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Серед інших затверджених заходів щодо захисту міських лісів від пожеж та підвищення рівня протипожежної охорони заплановано до кінця березня створити в КО "Київзеленбуд" оперативний штаб з ліквідації лісових пожеж, привести до стану повної технічної готовності протипожежну техніку, обладнання, спостережні вежі і щогли та засоби зв`язку у міських лісопаркових господарствах. Заплановано також до вересня створити в лісопаркових господарствах недоторканий запас пально-мастильних матеріалів для заправки пожежних автомобілів ЛПГ та ГУ МНС України.

Крім цього, розпорядженням передбачено до травня цього року виявити та ліквідувати позалісосічну захаращеність в зазначених лісових господарствах та стихійні сміттєзвалища.

Виконання викладених вище заходів покладено на КО "Київзеленбуд", Головне управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу КМДА, управління охорони навколишнього природного середовища.