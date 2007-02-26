У Сімферополі водій BMW розбив чотири іномарки... та втік з місця ДТП

У Сімферополі водій BMW-528, розбивши чотири легкові автомобілі, втік з місця дорожньо-транспортної пригоди, але силами правоохоронців був затриманий.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державтоінспекції Криму.

За інформацією ДАІ Криму, напередодні вдень BMW-528, за кермом якого був сімферополець, 1975 року народження, рухаючись по одній з вулиць кримської столиці, виїхав на смугу стрічного руху. BMW врізався в Skoda Octavia, що рухався в стрічному напрямку, після чого продовжив рух і зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo, який їхав у попутному напрямку. Потім BMW-528 врізався у ВАЗ-21011, що рухався у стрічному напряму, після чого зіткнувся ще і з попутним автомобілем Audi А-4.

Після цих "маневрів" водій BMW-528 втік з місця аварії, але був встановлений і затриманий.

При ДТП незначні травми одержали пасажир і пасажирка ВАЗу - обидва жителі Сімферополя.