Думка (з дискусії на форумі)

БЮТ і «Нашій Україні» знадобилося майже півтора року, щоб після відставки Юлії Тимошенко з поста прем`єр-міністра прийти до політичного компромісу. Виникає багато запитань. Ось деякі з них.

Чи встигли вони розробити єдину концепцію подальшого нормального розвитку України на найближчі 5–10 років? І чи зможуть запропонувати її народу? А народ дасть їм свою згоду? Як довго НУ і БЮТ будуть разом? Хто і якими методами реалізуватиме їхні плани? Яка буде роль парламенту?

Моя думка така. Нікого з 300 олігархів у Верховній Раді не цікавить світле майбутнє України та українців. Своє світле сьогодення вони побудували тут, а не в цивілізованій Європі. І збираються закріплювати свої позиції. Тому і триває між ними сутичка за місце біля корита. І результатом такої сутички може бути подальший розкол України.

У нас в історії вже були періоди з двома гетьманами...

Їх усіх потрібно гнати з політики.

Г.Ш. (з дискусії на форумі)