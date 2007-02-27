У Петербурзі будівельний кран розрубав житловий будинок (фоторепортаж)

На 12-поверховий житловий будинок в Петербурзі вранці у вівторок упав будівельний кран. Загинули три людини, повідомляє newsru.

В результаті пошкоджені конструкції будівлі з 8 по 11 поверх. Кран буквально розрубав верхню частину будинку. Чотири квартири кран пробив наскрізь, і ще дві квартири зруйновано частково. Але загрози обвалення постраждалого будинку немає.

У зруйнованих житлових приміщеннях виявлено три тіла: дівчинку у віці 1 року 4 місяців, 54-річну жінку і 31-річного чоловіка, особу якого поки не встановлено. (Відомо, що загиблий чоловік жив на останньому поверсі, стрілою, що впала, з власної квартири його викинуло до квартири поверхом нижче).

Поранення отримали три людини: 19-річний хлопець, 30-річний оператор крана і жінка. За попередніми даними, стан хлопця - важкий: струс головного мозку, травматична ампутація лівої стопи, забиті рани голови, перелом правого передпліччя, кісточки, правої гомілки. Кранівник у момент падіння крана знаходився поряд і його стан не викликає побоювань, до машини "швидкої" він дійшов сам, повідомляє Фонтанка.Ру. Пізніше в цю ж лікарню доставили жінку із струсом мозку.

Розбір завалів закінчили до 13:30.

Світлана Бодрунова, мешканка будинку, зруйнованого в результаті падіння будівельного крана, сказала РІА новини, що будівництво, де відбулося ЧП, велася з порушенням правив, а сам кран вже один раз падав.

"На мій під`їзд годину тому впав баштовий кран з сусіднього будівництва. Є жертви, і, здається, дуже багато поранених. Розрубані поверхи з 12-го по сьомій (ми живемо на шостому). Будинок оточений, в нього не пускають, він відрубаний від всіх комунікацій", - написала жінка в своєму мережевому щоденнику.

За її словами, одному хлопчикові відірвало ногу. Одну бабусю на 10-му поверсі не можуть витягнути, і невідомо, що з нею.

"З моїх ніхто не постраждав, але жити в квартирі, мабуть, більше не можна", - пише вона.

Бодрунова вважає, що сусіднє будівництво велося з порушенням всіх можливих будівельних норм.

"Мешканці нашого і сусідніх будинків неодноразово протестували. Кран на будівництві вже падав до цього, але не на дім, а на пустир, який поруч. На цей раз все дуже страшно", - сказала мешканка зруйнованого будинку.

За фактом обвалення крана в Петербурзі порушено кримінальну справу по статті 216 УК РФ "порушення правил безпеки при веденні будівельних робіт".