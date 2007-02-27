Прогноз погоди до 2015 року

Російський гідрометцентр підготував прогноз зміни клімату на планеті до 2015 року. Про це повідомив керівник Гідрометцентру Росії Роман ВІЛЬФАНД на он-лайн конференції в РІА «Новости», відповідаючи на запитання про глобальне потепління.

За його словами, "згідно з цим прогнозом температура підвищиться за 10 років на 0,6 градуса, що спричинить ряд наслідків". Зокрема, зазначив Р.Вільфанд, очікується переміщення на північ межі вічної мерзлоти, збільшиться кількість опадів у помірних і високих широтах Росії, "але ще посушливішими стануть південні арідні регіони".

Натомість, зазначив він, зменшиться кількість криги в морях Північного льодовитого шляху, втім, очікується збільшення кількості айсбергів і окремих крижин.

Проте, завдяки потеплінню, зауважив керівник Гідрометцентру Росії, скоротиться опалювальний період.

Утім, Р.Вільфанд порадив спокійно ставитися до всіляких "страшилок", які пишуть у ЗМІ про проблеми глобального потепління або похолодання, і додав, що треба проводити наукові дослідження в цій сфері.