Християни і мусульмани назвали фільм про могилу Ісуса Христа дешевою сенсацією

Інформація про нібито знайдені рештки Ісуса Христа, його нібито дружини і сина - "дешева сенсація не першої свіжості", вважають в Російській православній, Римо-католицькій церквах, а також у Раді муфтіїв Росії.

"Ця "сенсація" навіть не другої, а третьої свіжості. Про ці поховання вже говорили кілька років тому", - сказав РІА Новини представник відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського Патріархату протоієрей Всеволод Чаплін. Так він прокоментував повідомлення, які з`явилися в ЗМІ, про намір американських кінематографістів показати в березні документальний фільм Джеймса Камерона "Втрачена могила Христа" (The Lost Tomb of Jesus). “Якщо стародавні єресі, що намагалися переписати Євангеліє, жили кілька століть, то "Останню спокусу Христа" обговорювали кілька років, "Код да Вінчі" та "Євангеліє від Іуди" - п`ять-шість місяців. "А ця історія навряд чи проживе в новинах більше кількох тижнів", - передрік співрозмовник агентства.

Генсек Конференції католицьких єпископів Росії священик Ігор Ковалевський у розмові з кореспондентом РІА Новости також зазначив, що повідомлення про нібито виявлені рештки Христа, швидше за все, "дешева сенсація". "Це вже не перше повідомлення такого роду. "Могили" Христа знаходили вже мало не в Кашмірі (в Індії)", - сказав Ковалевський. За його словами, щороку напередодні Великодня з`являються якісь "сенсаційні" повідомлення, що спекулюють на релігійному неуцтві, яке панує в світі, у тому числі і серед християн. "Це відносилося і до "Євангелія від Іуди", і до екранізації "Коду да Вінчі". Тепер ми маємо нову "сенсацію", - додав священик. Ковалевський шкодує, що сьогодні спостерігається тенденція, спрямована на створення антагонізму між наукою і релігією. "Насправді між наукою і вірою немає ніякої суперечності", - сказав він, при цьому закликавши "все, що ми читаємо і дивимося, пропускати крізь свій критичний розум".

Заступник голови ради муфтіїв Росії Дамір Гізатуллін також вважає псевдосенсацією повідомлення, що з`явилося в ЗМІ, про те, що "американський кінодокументаліст доводить всьому світові, ніби знайшов поховання пророка Іси (Ісуса), його дружини та сина". За його словами, "це повідомлення кидає тінь неповаги до наших святинь, до нашої релігії, до того минулого, яке привело нас до великої цивілізації, до сьогоднішнього життя".

РІА “Новости”