У Японії електричка з школярами врізалася в 11-тонний трейлер (фото)

При зіткненні електрички з вантажівкою на північному японському острові Хоккайдо постраждали 48 чоловік.

Як повідомляє РІА «Новости»,аварія відбулася в місті Біхоро. Електричка, що складається лише з одного вагону, врізалася в 11-тонний трейлер і зійшла з рейок.

За даними місцевого поліцейського управління, всього в електричці перебували близько 70 пасажирів. Більше половини пасажирів складали школярі, які їхали на випускну церемонію.