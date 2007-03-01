У Японії електричка з школярами врізалася в 11-тонний трейлер (фото)
08:42, 01 березня 2007Разное
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Постраждали 48 чоловік
|Фото AP/Yahoo!
Як повідомляє РІА «Новости»,аварія відбулася в місті Біхоро. Електричка, що складається лише з одного вагону, врізалася в 11-тонний трейлер і зійшла з рейок.
За даними місцевого поліцейського управління, всього в електричці перебували близько 70 пасажирів. Більше половини пасажирів складали школярі, які їхали на випускну церемонію.
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