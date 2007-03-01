У подарунок жінкам - додатковий поїзд між Києвом і Донецьком

Для забезпечення перевезень пасажирів у весняні свята Донецька залізниця призначила додатковий рейс поїзда №523/524 сполученням Донецьк-Київ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Як наголошується в повідомленні, додатковий рейс ввели для задоволення потреб пасажирів у період свят. Так, 6 березня передбачено відправлення додаткового рейсу поїзда з Донецька о 21.34, прибуття до Києва - 14.18. Зі столиці поїзд відправляється 7 березня о 19.44 і прибуває в Донецьк об 11.06.

У складі поїзда буде 14 пасажирських вагонів, зокрема 6 купейних і 8 плацкартних плюс вагон-ресторан.

Як наголошується в повідомленні, Донецька залізниця в святкові дні для задоволення потреб пасажирів поповнить пасажирськими вагонами поїзди на всіх напрямках.