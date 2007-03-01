У зіткненні двох Таврій на слизькій трасі постраждали семеро осіб
18:24, 01 березня 2007Разное
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ДТП у Запорізькій області
У Запорізькій області сьогодні вранці внаслідок ДТП дістали травми 7 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, на 124-му кілометрі автошляху Кам’янка-Дніпровська – Бердянськ сталося зіткнення двох автомобілів „Таврія-Нова” та „Таврія-Славута”, водій якої, пенсіонер, не впорався з керуванням на слизькій трасі.
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