Конкурс на нову назву для антикризової коаліції?

Репліка

Нарешті збагнула, навіщо Симоненкові знадобилася “антикризова коаліція”... Щоб це отак принижуватися, в шістьорках ходити, отримуючи крихти з панського столу, весь час вигадуючи для виборців несусвітні пояснення злиття захисників трудящих з їхніми гнобителями...

Просто, виявляється, лідер неокомуністів знайшов у коаліції поле для свого творчого самовираження, реалізації креативного потенціалу. Ні-ні, з віршами в Симоненка, наскільки розумію, не склалося – по лінії поезії в коаліції продвинувся Мороз – але творча комсомольсько-гультяйська душа вимагає простору. Він знайшов себе в тому, що придумує для червоно-донецької депутатської більшості назви.

Це за його пропозицією коаліція дістала була назву “антикризова”. Але минуло півроку, як, на думку Симоненка, вона вже перестала бути такою, тобто “антикризовою”, і він оперативно пропонує нове найменування – “Розвитку і прогресу”. Цікаво тільки, хто з них у коаліції “розвиток”, а хто “прогрес”?

Розвеселив мене цей добродій, сміялася на кухні, коли почула про нову назву, – аж молоко збігло... Особливо потішила аргументація: “Спільними зусиллями уряду та антикризової коаліції була відновлена керованість державою, наведено порядок у бюджетній сфері, вирішені питання щодо подолання енергетичної кризи” – і все це, звісно, “в інтересах людей” (прізвища людей відомі).

І справді, відновилася керованість міліцією та прокуратурою. Наведено “порядок” у сфері діяльності так званих вільних економічних зон та повернення ПДВ (це щодо бюджетної сфери). Вирішено енергетичні питання – шляхом нарощування плати за житлово-комунальні послуги...

Тільки криза чомусь нікуди не ділася, а ще більше загострилася...

Парламентську коаліцію за час її “антикризової” діяльності в народі називали по-різному: кризовою, антинародною, антиукраїнською... Найвдалішу назву я вичитала в журналістки Коробової – “СРКа” (соціалісти–регіонами–комуністи). Цікаво, як обіграють дотепники нову назву, якщо її буде прийнято. Залюбки почитала б пропозиції Інтернет-тусівки...

Лариса Крамська, м. Чернігів