Дитину, яка зникла більше восьми років тому, знайшли в горах здичавілою

У гірській місцевості Самаркандської області Узбекистану знайшли підлітка, який зник 1998 року в шестирічному віці. Його виявили дорожні будівельники неподалік кишлаку Сазагон, повідомили РІА Новости в прокуратурі області.

"Знайдений поводиться як здичавіла людина, всього боїться, не вміє розмовляти, а тільки видає гарчання, - сказав прокурор Нурабадського району області Фарход Абдухаліков.

За його словами, щоб встановити особу дитини експерти порівняли фото хлопчика того часу, після чого були запрошені батьки, які впізнали свого сина серед кількох однолітків.

Абдухаліков також повідомив, що вирішено повернути хлопчика до сім`ї, проте з ним займаються фахівці, які проводять курс реабілітації.

"Хлопчика навчають мові та поведінці в суспільстві, а також намагаються встановити, де і як він вижив усі ці роки", - зазначив прокурор району.

"Багатьом досі не дає спокою відповідь на питання, де перебував хлопчик. Адже ховатися в горах цієї місцевості, густо населеної людьми, доволі складно", - підсумував він.

РІА "Новости"