Два КамАЗи залишили без електрики залізницю і три села
ДТП на Полтавщині
У Полтавській області біля села Маламівка Кременчуцького району вчора вдень сталося зіткнення двох вантажних автомобілів „КамАЗ”, унаслідок чого була пошкоджена дерев’яна опора лінії електропередач 6 кВ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, внаслідок пошкодження опори сталося аварійне відключення „Білецьківської” трансформаторної підстанції ТП-35/6, знеструмлення перегону Крюків - Бурти Південної залізниці та трьох населених пунктів району.
Як зазначили у прес-службі МНС, жертв і постраждалих немає.
Електропостачання перегону було відновлене о 16.20 аварійними бригадами, на період ремонтних робіт був затриманий рух двох вантажних поїздів. О 18.00 було відновлене електропостачання населених пунктів.
Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснювала опергрупа Головного облуправління МНС у Полтавській області.