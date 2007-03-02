Два КамАЗи залишили без електрики залізницю і три села

У Полтавській області біля села Маламівка Кременчуцького району вчора вдень сталося зіткнення двох вантажних автомобілів „КамАЗ”, унаслідок чого була пошкоджена дерев’яна опора лінії електропередач 6 кВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, внаслідок пошкодження опори сталося аварійне відключення „Білецьківської” трансформаторної підстанції ТП-35/6, знеструмлення перегону Крюків - Бурти Південної залізниці та трьох населених пунктів району.

Як зазначили у прес-службі МНС, жертв і постраждалих немає.

Електропостачання перегону було відновлене о 16.20 аварійними бригадами, на період ремонтних робіт був затриманий рух двох вантажних поїздів. О 18.00 було відновлене електропостачання населених пунктів.

Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснювала опергрупа Головного облуправління МНС у Полтавській області.