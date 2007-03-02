У Липецьку врятували підлітка, який застряг у сміттєпроводі

Рятувальники здійснили безпрецедентну операцію з порятунку із сміттєпроводу 17-річного підлітка. Інцидент стався в 12-поверховому житловому будинку.

Коли рятувальники прибули на місце події, вони виявили, що потерпілий застряг в сміттєпроводі на рівні 9-го поверху. На сходовому майданчику перебували його батько і двоє друзів. За їх словами, підліток висів у такому стані вже більше години.

Для того, щоб дістати його із сміттєпроводу, рятувальникам довелося зрізати металеві кріплення. Медична допомога потерпілому не знадобилася.

За словами співробітника міського управління МНС, підліток так і не зміг чітко пояснити, як він опинився в сміттєпроводі. Рятувальники зазначили, що витягувати із сміттєпроводу людину їм довелося вперше.

Лента.ру