Чоловіки частіше вибирають купе за статевою ознакою... Хоча як рахувати

Квитки до роздільних купе в залізничних потягах частіше купують чоловіки. Як повідомили РІА Новости в службі по зв`язках з громадськістю Горьківської залізниці, новою послугою скористалися 1043 представники сильної статі та 701 жінка. (Утім, і за статистикою співвідношення чоловіків і жінок в потягах становить приблизно 60 і 40 відсотків).

З 15 січня в кількох потягах ВАТ “Російські залізниці” при придбанні квитків на потяги далекого сполучення пасажири дістали можливість вибрати квиток у чоловіче, жіноче чи змішане купе.

"Серед потягів, які беруть участь в експерименті, три потяги формування Горьківськой залізниці. Зокрема це "Волга" Нижній Новгород - Санкт-Петербург (один купейний вагон), потяг "Нижегородець" (один вагон СВ), потяг "Татарстан" Москва - Казань (один вагон СВ)", - сказали в службі.

Там зазначили, що оформлення квитка за новою системою до чоловічого чи жіночого купе не вимагає додаткових матеріальних і часових витрат з боку пасажира. Вартість квитка така сама, як і в інших вагонах рівного класу.

РІА "Новости"