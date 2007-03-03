У Херсоні вперше зафіксували укус павука-каракурта взимку

У Херсоні зафіксовано поки що єдиний зимовий випадок укусу павука-каракурта.

Як повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник головного лікаря Херсонської обласний СЕС Анатолій КОВАЛЬ, зазвичай укуси отруйних павуків, зокрема, каракуртів, фіксують влітку, проте через дуже теплу зиму павук не впав у сплячку.

42-річна медсестра з Херсона була укушена павуком прямо у своїй квартирі. Відчувши укус, жінка помітила сильну набряклість, від якої спробувала позбавитися за допомогою антиалергенних препаратів і зразу ж викликала «швидку допомогу». Медики оперативно провели процедуру детоксикації. Завдяки цьому вдалося врятувати життя постраждалої.

Також жінці вдалося зловити в банку свого кривдника - самку павука-каракурта. За словами постраждалої, павука вона могла принести на одязі з поля на території колишнього аеродрому в Північному мікрорайоні Херсона.

Це перший випадок укусу каракурта в 2007 році. У 2006 року в Херсонській області від укусів павуків-каракуртів постраждало 18 чоловік. Назва павука переводиться з тюркської як «чорна смерть». Постраждалі не вмирають миттєво тільки через малу кількість одержуваної при укусі отрути.

Ефективний захід при наданні першої допомоги – припікання. Необхідно не пізніше ніж через дві хвилини припекти місце укусу полум`ям головки сірника і дати йому повністю згоріти в ранці. При цьому руйнується від 90% до 100% отрути.

За даними медиків, отрута каракурта сильніша за отруту гримучої змії.