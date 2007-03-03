Сьогодні вночі Місяць змінить свій колір

О 22 годині 18 хвилин в суботу, 3 березня розпочнеться місячне затемнення. Якщо на небі не буде хмар, жителів Європи, Африки, Південної Америки і східних частин США і Канади чекає одне з найвидовищніших астрономічних явищ – повне затемнення Місяця.

Під час повного затемнення траєкторія Землі проходить між Місяцем і Сонцем. Коли три об`єкти шикуються по практично прямій лінії, Місяць повністю входить в конус земної тіні, діаметр якої перевищує розмір супутника.

Земна тінь повністю поглине супутник в 00:44 неділі. О 1 годині 58 хвилин на Місяць знову впадуть сонячні промені. Таким чином, тривалість повного затьмарення становитиме 74 хвилини.

В цей час на Місяць падатиме несильне світло, що пройшло через атмосферу Землі. Оскільки повітря нашої планети найбільш прозоре для променів червоно-оранжевої частини спектру, супутник, що потьмянів, набуває криваво-іржавих відтінків. До свого наукового пояснення це видовище неодноразово наводило жах на людей.

Яким саме кольором забарвиться Місяць, залежить від змісту пилюки у верхніх шарах земної атмосфери. Після сильних вулканічних вивержень супутник виглядає темно-червоним і практично не видимим із Землі.

Оскільки за останній час не відбувалося яких-небудь значних вивержень, астрономи передрікають, що у момент нинішнього затемнення Місяць з`явиться яскраво-оранжевим, повідомили ВВС News в Королівському астрономічному суспільстві.

Для спостереження за місячним затемненням не потрібні ніякі додаткові пристрої або захисні пристосування.

Лента.ру