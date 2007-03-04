ДТП на трасі Житомир-Виступовичі - легковик зіткнувся з мікроавтобусом

На Житомирщині, у с. Ігнатпіль Овруцького району на автошляху “Житомир-Виступовичі” сталося зіткнення легкового автомобіля "Honda" та мікроавтобуса "Fiat".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало восьмеро осіб (з них двоє дітей), п’ятеро осіб з травмами середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до Овруцької центральної районної лікарні.