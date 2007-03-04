ДТП на трасі Житомир-Виступовичі - легковик зіткнувся з мікроавтобусом
10:20, 04 березня 2007Разное
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Серед постраждалих двоє дітей
На Житомирщині, у с. Ігнатпіль Овруцького району на автошляху “Житомир-Виступовичі” сталося зіткнення легкового автомобіля "Honda" та мікроавтобуса "Fiat".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало восьмеро осіб (з них двоє дітей), п’ятеро осіб з травмами середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до Овруцької центральної районної лікарні.
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