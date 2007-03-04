Трьох робітників-українців витягли з-під завалів у центрі Москви

У центрі Москви рятувальники з-під завалів будинку, що обвалився, витягли третього робітника повідомив РІА Новостиначальник прес-служби Головного управління МНС РФ по місту Євген Бобильов.

"Чоловіка дістали кілька хвилин тому, і зараз його направили до лікарні на обстеження. Рятувальники продовжують розбирати уламки будинку, щоб упевнитися, що під ними більше немає постраждалих. На місці події працюють також кінологи із спеціально навченими на пошук людей собаками", - сказав Бобильов.

Він нагадав, що, за словами робітників, яких дістали раніше, в будівлі у момент обвалення знаходилися три люди.

Обвалення перекриттів нежилого будинку номер 6/2 в провулку Кам`яна Слобода в центрі Москви сталося у суботу близько 21.00. Будинок старої споруди знаходився на реконструкції, в підвалі будівлі у момент обвалення були тільки робочі.

Спочатку поступила інформація про двох загиблих, проте ці відомості не підтвердилися. У суботу увечері і в неділю рано вранці рятувальники дістали з-під завалів двох постраждалих, одному з яких придавило ноги. Усі троє робітників - українці, повідомляє Лента.ру

Як повідомив журналістів заступник прокурора Москви Володимир Поневежський порушено кримінальну справу за статтею 216 КК РФ ("порушення правил техніки безпеки при проведенні будівельних робіт").