У Франції грабіжники викрали ще п'ять цінних картин

Другий за останні кілька днів випадок зухвалого викрадення цінних картин стався у Франції - грабіжники, побивши колекціонера, винесли з його будинку п`ять полотен, автором однієї з яких є Пабло Пікассо.

Як передає Reuters з посиланням на представників поліції, найціннішою з вкрадених в Марселі полотен стала літографія, знята з картини знаменитого іспанського художника Пікассо, із зображенням жіночого портрета.

Авторами інших картин є менш відомі художники, їхні імена і приблизна вартість вкраденого не повідомляються.

Колекціонера, який постраждав при пограбуванні, госпіталізовано.

Раніше, як повідомлялося, в ніч на четвер були вкрадені також п`ять картин з Паризького музею сучасного мистецтва, серед яких "Голуб із зеленим горошком" Пабло Пікассо і "Пастораль" Анрі Матісса. Вартість вкрадених в Парижі картин оцінюється в 100 мільйонів євро.