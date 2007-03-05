У Криму іномарка насмерть збила двох пішоходів

У Криму на автодорозі Харків-Сімферополь-Ялта-Севастополь автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого був житель Сімферополя, на смерть збив двох пішоходів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державтоінспекції Криму, дорожньо-транспортна подія сталася в районі села Перевальне. Загинули молода людина з Сімферополя (1989 року народження) і дівчина з селища Піонерське Сімферопольського району (1993 року народження).

Крім того, за добу на дорогах Криму під колеса автомобілів потрапили ще три пішоходи - вони дістали травми різних ступенів тяжкості.

Всього, за даними ДАІ, за минулу добу в Автономній Республіці Крим сталося 6 ДТП, в яких дві людини загинули і п`ять травмовані.