У будинку, що обвалився в Москві, загинув українець

З-під завалів виселеного будинку, що обрушився у провулку Кам`яна Слобода (Москва), 5 березня витягли тіло вже другого загиблого робітника.

Встановлена особа першого загиблого робітника, це уродженець України Павло Бондар, 1977 року народження. Особа другого загиблого з`ясовується. За словами заступника начальника головного управління МНС по місту полковника Юрія Беседіна, під завалами будинку, що обрушився, можуть бути ще загиблі, повідомляє Лента.ру.

У зв`язку з тим, що число загиблих досягло двох чоловік, кримінальну справу, порушену за фактом обвалення і загибелі людей, перекваліфікували з частини 2 на частину 3 статті 216 (порушення правил безпеки при веденні будівельних робіт, що призвело смерті з необережності двох або більше осіб).

Нагадаємо, обвалення перекриттів у будинку старої споруди відбулося увечері 3 березня. З-під завалів було витягнули трьох постраждалих робочих з України, які проводили реконструкцію виселеного будинку і одночасно проживали в ньому. Двоє з них перебувають у лікарні.