Тестування-2007 у загальноосвітніх школах. Прес-конференція в УНІАН

11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Тестування у загальноосвітніх школах України в 2007 році” . Під час прес-конференції директор Українського центру оцінювання якості освіти доктор педагогічних наук, професор Ігор Лікарчук розкаже про актуальні питання проведення тестування у загальноосвітніх школах України в 2007р. В роботі також візьме участь прес-секретар Українського центру оцінювання якості освіти Оксана Денисюк (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).