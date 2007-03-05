Подробиці добору молодих виконавців популярної музики на Міжнародний конкурс

14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему:”Подробиці проведення національного відбіркового туру Міжнародного конкурсу молодих виконавців популярної музики “Нова хвиля-2007”, яку проведе продюсерський центр «DK Music production» - ексклюзивний представник проведення національного відбіркового туру в Україні конкурсу «Нова хвиля». 6-й Міжнародний конкурс молодих виконавців популярної музики «Нова хвиля – 2007» відбудеться влітку 2007 року в Києві (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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