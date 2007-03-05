“Захистимо Шевченківські місця”. Прес-конференція

16-00 - Прес-конференція на тему: “Захистимо Шевченківські місця”, організована Фондом сприяння розвитку мистецтв, Фондом “Тарасова земля”, Українським фондом культури, Всеукраїнською екологічною лігою, Всеукраїнською асоціацією музеїв і заповідників, Товариством охорони пам’яток, Фондом відтворення пам’яток ім.. О.Гончара (вул.. Фролівська, 1/6, галерея Фонду сприяння розвитку мистецтв).

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