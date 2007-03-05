Рівень гендерної рівності та Президент (3 фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує належний рівень забезпечення гендерної рівності в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому глава держави наголосив під час церемонії вручення державних нагород з нагоди міжнародного жіночого дня.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україні у цьому питанні є ким пишатися. Зазначивши, що українські жінки беруть активну участь у державотворчих процесах, глава держави зауважив, що ще існують певні проблеми у цьому питанні. Проте, за його словами, українська влада відкрита для вирішення існуючих проблем.

В.ЮЩЕНКО дав високу оцінку українським жінкам, згадав багато імен видатних українок - починаючи з княгині Ольги і завершуючи сучасницями – Ліною КОСТЕНКО та Ніною МАТВІЄНКО. «У цей весняний день ми їх пам’ятаємо і цінуємо», - сказав Президент.

Вітаючи жіноцтво з 8 Березня, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це свято має великі традиції в Україні. Він констатував, що політична складова відходить на другий план, а на першому залишається бажання поздоровити і віддати шану жінці. Він нагадав, що в українських традиціях завжди було шанобливе ставлення до жінки.

Президент відзначив орденами, медалями та почесними званнями ряд жінок з різних регіонів України.

Фото Миколи Лазаренка та Михайла Марківа / POOL / УНІАН