”Перспектива з можливим поширенням” охопить Україну

Європейський Союз хоче поширити дію Угоди про енергетичне співтовариство на Україну, Молдову, Норвегію та Туреччину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в Плані дій на 2007-2009 роки “Енергетична політика Європи”, ухваленому сьогодні Радою ЄС (саммітом голів держав та урядів країн-членів ЄС).

“Забезпечити виконання Угоди про Енергетичне Співтовариство з перспективою її розвитку та можливого поширення на Норвегію, Туреччину, Україну і Молдову”, - зазначається у документі.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2005 року Україна та Європейський Союз погодилися поступово інтегрувати свої енергетичні ринки для підвищення безпеки енергоносіїв, підписавши Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в енергетичній галузі.

Він складається з дорожніх карт, які стосуються чотирьох конкретних сфер: ядерна безпека діючих в України атомних електростанцій, інтеграція українських ринків електроенергії та газу зі спільним енергетичним ринком ЄС шляхом впровадження законодавства ЄС щодо енергетики, охорони довкілля, конкуренції та відновлюваних джерел енергії, підвищення безпеки енергоносіїв і збільшення прозорості транзиту вуглеводнів, покращення норм ефективності, безпеки та охорони довкілля у вугільній галузі.

Меморандум також передбачає розробку у майбутньому дорожньої карти щодо енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та заходів, спрямованих на вирішення проблеми зміни клімату.

Угода про Енергетичне Співтовариство на сьогодні підписана 34-ма європейськими країнами.