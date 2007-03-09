Говоримо ”енергія мікс” - маємо на думці ”ядерна”

Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС) ухвалила компромісний план дій на 2007-2009 роки “Енергетична політика Європи”.

Як передає кореспондент УНІАН, у фінальній версії документу лідери країн-членів вирішили віднести ядерну енергію до так званої “енергії мікс”.

Планом передбачено, що до 2020 року ЄС планує довести частку використання відновлювальних джерел постачання енергії в усьому обсягу до 20% з чинних 7%. Разом з тим, це не означатиме, що така частка має бути в кожній країні-члені.

“На базі головної мети в області використання відновлювальних джерел енергії мають бути встановлені глобальні диференційовані цілі на національному рівні за участі держав-членів ЄС з чітким дотриманням пропорційності з урахуванням стартової ситуації та потенціалу кожної країни-члена, включаючи сучасну частку використання відновлювальних джерел енергії та енергії мікс”, - зазначається у плані дій.

Як повідомляв УНІАН, Франція відстоювала позицію щодо того, що ядерна енергетика має враховуватися разом з енергетикою з відновлювальних джерел енергії, оскільки вона не виробляє значної кількості парникових газів. Проти такої позиції виступала Німеччина, яка вважає, що ядерну енергетику не можна відносити до розряду відновлювальних.