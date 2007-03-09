Говоримо ”енергія мікс” - маємо на думці ”ядерна”

21:32, 09 березня 2007
Разное
705

Рада ЄС знайшла компроміс

Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС) ухвалила компромісний план дій на 2007-2009 роки “Енергетична політика Європи”.

Як передає кореспондент УНІАН, у фінальній версії документу лідери країн-членів вирішили віднести ядерну енергію до так званої “енергії мікс”.

Планом передбачено, що до 2020 року ЄС планує довести частку використання відновлювальних джерел постачання енергії в усьому обсягу до 20% з чинних 7%. Разом з тим, це не означатиме, що така частка має бути в кожній країні-члені.

“На базі головної мети в області використання відновлювальних джерел енергії мають бути встановлені глобальні диференційовані цілі на національному рівні за участі держав-членів ЄС з чітким дотриманням пропорційності з урахуванням стартової ситуації та потенціалу кожної країни-члена, включаючи сучасну частку використання відновлювальних джерел енергії та енергії мікс”, - зазначається у плані дій.

Як повідомляв УНІАН, Франція відстоювала позицію щодо того, що ядерна енергетика має враховуватися разом з енергетикою з відновлювальних джерел енергії, оскільки вона не виробляє значної кількості парникових газів. Проти такої позиції виступала Німеччина, яка вважає, що ядерну енергетику не можна відносити до розряду відновлювальних.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter