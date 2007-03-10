Салма Хайєк чекає дитину і виходить заміж (фото)

Американська актриса Сальма Хайєк (Salma Hayek) оголосила про свою вагітність і заручини з батьком майбутньої дитини - французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно (Francois-Henri Pinault), повідомляє Reuters.

У короткому повідомленні, поширеному у п`ятницю прес-агентом актриси, зазначено: "Франсуа-Анрі Піно та його наречена Сальма Хайєк щасливі повідомити, що чекають появи на світ їх першої дитини". Ніяких інших подробиць, зокрема, і дати появи дитини на світ, наразі не повідомляється. Також невідомо, коли пара збирається влаштовувати весілля.

44-річний наречений Франсуа-Анрі Піно займає посаду виконавчого директора в компанії PPR, яка належить його сім`ї і займається виробництвом предметів розкошу. PPR, зокрема, випускає продукцію під такими відомими брендами, як Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen і Stella McCartney.

39-річна Сальма Хайек - одна з найвідоміших голлівудських актрис. Головна роль у фільмі "Фріда" (2002 р.) принесла їй номінацію на нагороду Американської кіноакадемії.

Сальма Хайєк народилася 22 вересня 1968 року в Коатцакоалькосі, маленькому містечку на південному сході Мексики, в змішаному шлюбі: за батьківською лінією її предки з Лівану, за материнською - з Іспанії. Знімалася в мексиканських мильних операх. У 1991 році кинула все і вирушила до Лос-Анджелеса, не знаючи англійської, не маючи ні знайомств, ні покровителів. Її мета - зніматися в американському кіно. Режисер з Техасу Роберт Родрігес запросив її знятися в дуеті з Антоніо Бандерасом в своєму фільмі "Десперадо". У тому ж 1995 року після новели Родрігеса "Пустуни" з фільму "Чотири кімнати", Тарантіно написав спеціально для неї роль у стрічці "Від смеркання до світанку".

Лента.ру