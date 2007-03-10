Пошуки бен Ладена не припиняються і в день його 50-річчя

Тисячі американських військовослужбовців впродовж останніх п`ятнадцяти років - і сьогоднішній день не виняток - шукають терориста "номер один" у світі Усаму бен Ладена, якому у суботу виповнюється 50, передає агентство Рейтер.

Загалом у пошуках лідера "Аль-каїди", за чию голову обіцяно $25 мільйонів, брали участь понад 12 тисяч солдатів і офіцерів зі складу сил міжнародної коаліції в Афганістані, але марно.

Найгучнішим терактом, організованим його терористичною мережею, стала атака з використанням захоплених пасажирських літаків на башти-близнюки Світового торговельного центру в Нью-Йорку та будинок Пентагону під Вашингтоном 11 вересня 2001 року. Тоді загинули близько трьох тисяч осіб.

За даними Рейтер, бен Ладен народився 10 березня 1957 року в місті Джидда (Jeddah) в Саудівській Аравії.

Утім, лідер "Аль-Каїди", можливо, не дожив до свого півстарічного ювілею, вважає агентство. "Найсвіжіший" відеозапис бен Ладена показали три роки тому - в 2004 році, а всі подальші відеокадри фахівці відносять до ранішого періоду життя і діяльності терориста "номер один". Торік у першій половині року світ почув його - це були аудіозаписи. У США неодноразово повідомляли про смерть або невиліковну хворобу бен Ладена.

Прихильники бен Ладена вірять, що він живий. "Я певен на 100 відсотків", - заявив представник афганського радикального руху "Талібан" Мулла Хайатулла Хан (Mullah Hayatullah Khan). За його словами, таліби сьогодні молитимуться за здоров`я іменинника.

РІА "Новости"