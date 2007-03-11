У В`єтнамі побудували найдовший у світі фунікулер над морем

У В`єтнамі введено в експлуатацію найдовший у світі фунікулер над морем.

Як передають РІА «Новости», канатна дорога завдовжки 3 тис. 320 метрів і заввишки до 65 метрів над морем з’єднує курортну зону Vinpearl Land на острові Хонче з материком - містом Ньячанг у провінції Кханьхоа.

65 кабінок рухаються по двох канатах зі швидкістю до 36 кілометрів на годину.

Щогодини послугами фунікулера (з одного боку дороги) можуть скористатися до 1,5 тис. чоловік.

З кабінок туристи можуть милуватися красою затоки Нячанг, яку в 2003 році включено до списку найкрасивіших заток світу.

Загальна вартість будівництва фунікулера - близько 12,5 млн. дол.

За перший день експлуатації фунікулера одержано 1 мільярд донгів (більше 60 тис. дол.) від продажу квитків, половину переказано до добродійного соціального Фонду провінції Кханьхоа.