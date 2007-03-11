Під Полтавою горів пасажирський потяг

Інцидент стався сьогодні о 9 годині ранку, коли приміський потяг «Гребінка – Прилуки» ледве встиг проминути залізничний вокзал райцентру Пирятин.

Несподівано зайнявся другий вагон. Задимлення, а потім і полум`я почало розповсюджуватися в районі вентиляційного люка, повідомляють в кризовому центрі управління з питань надзвичайних ситуацій Полтавської облдержадміністрації. Потяг негайно зупинили, пасажирів вивели з вагону, а пожежники, які досить швидко прибули на місце події з Пирятина, загасили полум`я. Вогонь ліквідували о 9 годині 32 хвилини.

Потяг повернули в Пирятин. Повідомляється, що потерпілих не виявлено. Почалося розслідування причини займання.

Обком